«الزراعة» تنتهي من تدريب 17 باحثا من 13 دولة إفريقية

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انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المركز الدولي للزراعة من تدريب 17 متدربا من 13 دولة إفريقية، على تقنيات زراعة الأرز ومعاملات ما بعد الحصاد، في الدول الإفريقية المنتجة للأرز.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، إن الدورات التدريبية تأتي في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لافتا إلى أن تلك الدورة شارك فيها متدربون من دول: "إثيوبيا، السودان، الكاميرون، أوغندا، بنين، بوروندي، تنزانيا، توجو، غينيا كوناكري، مالي، مدغشقر، رواندا، نيجر".

وأوضح وزير الزراعة أن الدورة التدريبية استمرت لمدة 5 أشهر، وتضمنت عددا من المجالات الهامة والرئيسية والمكملة لصناعة زراعة الأرز، كذلك تم تنظيم زيارات علمية ومعملية وتطبيقية وحقلية التفقدية للمتدربين إلى عدد من المحافظات، إذ تم إتاحة الفرصة لهم للتعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات في هذا المجال.

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وأكد الوزير أن البرنامج التدريبي شارك فيه عدد من الباحثين والخبراء المصريين من مركز البحوث الزراعية في هذا المجال، وتناولت الجلسات التدريبية كافة المراحل الخاصة بإنتاج الأرز من البذرة مرورا بعلاقة النبات بالتربة والماء ودور الميكنة في زراعات الأرز ونقل وتثبيت الشتلات وما يلعبه المناخ من دور يؤثر مباشرة على إنتاجها وحضانتها وتربيتها حتى النقل للحقول الدائمة، كذلك تناول تفصيلي دقيق لأمراض وآفات الأرز وكيفية تشخيصها والتعرف عليها وطرق الوقاية منها ومقاومتها وتصميم برامج المكافحة المتكاملة لها.

ونظمت الوزارة حفلاً لتخريج المتدربين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة التدريبية بحضور سفراء وممثلي سفارات الدول الإفريقية المشاركة في البرنامج.