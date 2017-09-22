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​عواصف ترابية بالوادي الجديد.. والأرصاد: ستمتد لمحافظات أخرى

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مصراوي Masrawy

​عواصف ترابية بالوادي الجديد.. والأرصاد: ستمتد لمحافظات أخرى

01:51 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

​عواصف ترابية بالوادي الجديد.. والأرصاد: ستمتد لمحافظات أخرى

ارشيفية

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تمتد العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد اليوم الجمعة، إلى جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء في الفترة المقبلة.

وأرجع عبدالعال في تصريحات خاصة لمصراوي، سبب حدوث العواصف في ذلك إلى أنه دائمًا يحدث ذلك في بداية فصل الخريف، لأنه من المعروف عنه التغيرات الجوية السريعة والحادة.

ونصح، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين المصابين بأمراض الحساسية الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي بها أتربة شديدة، كما حذر السائقين في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة من القيادة في الصباح الباكر، بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة.

وتعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لعاصفة رملية ضربت كافة مناطق المحافظة، وخاصة على الطرق الرئيسية والسريعة، ما تسبب في تراكم الأتربة والرمال على هذه الطرق.

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مصراوي Masrawy

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