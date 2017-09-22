​التعليم تنتهي من طباعة 99% من كتب العام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم الانتهاء من إجمالى طباعة (99%) من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2017/ 2018؛ وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد، وسعيها لوصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد؛ من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية.

وأوضح خيري في تصريحات اليوم، أن نسبة طباعة كتب التعليم الابتدائى (99%)، وبالنسبة للتعليم الإعدادى (98%)، ونسبة (98%) للثانوى العام. وبالنسبة للتعليم الفنى فقد تم الانتهاء من نسبة (100%) من الكتب الدراسية (التعليم التجارى، والتعليم الصناعى، والزراعى، والإعدادى المهنى).

وأضاف خيري، أنه بالنسبة لكتب التربية الفكرية، والصم وضعف السمع فنسبة الطباعة (100%)، والخط العربى (85%) وفيما يتعلق بكتب اللغات فكانت النسبة (100%)، ورياض الأطفال (100%)

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية باستكمال صرف توريد الكتب على الفور قبل بداية العام الدِراسى الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد، غدا السبت، وفق قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.