أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​التعليم تنتهي من طباعة 99% من كتب العام الدراسي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​التعليم تنتهي من طباعة 99% من كتب العام الدراسي الجديد

01:44 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

​التعليم تنتهي من طباعة 99% من كتب العام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم الانتهاء من إجمالى طباعة (99%) من الكتب الدراسية للعام الدراسي 2017/ 2018؛ وذلك فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد، وسعيها لوصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد؛ من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية.

وأوضح خيري في تصريحات اليوم، أن نسبة طباعة كتب التعليم الابتدائى (99%)، وبالنسبة للتعليم الإعدادى (98%)، ونسبة (98%) للثانوى العام. وبالنسبة للتعليم الفنى فقد تم الانتهاء من نسبة (100%) من الكتب الدراسية (التعليم التجارى، والتعليم الصناعى، والزراعى، والإعدادى المهنى).

وأضاف خيري، أنه بالنسبة لكتب التربية الفكرية، والصم وضعف السمع فنسبة الطباعة (100%)، والخط العربى (85%) وفيما يتعلق بكتب اللغات فكانت النسبة (100%)، ورياض الأطفال (100%)

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية باستكمال صرف توريد الكتب على الفور قبل بداية العام الدِراسى الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد، غدا السبت، وفق قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول يوم مدارس

    أخبار

  • فريق من التعليم يتفقد 11 مدرسة على مستوى المحافظات استعدادًا للعام

    أخبار

  • كيف استعد "المترو" لعودة المدارس​؟

    أخبار

  • قبل 48 ساعة.. كيف استعدت وزارة التعليم لعودة المدارس؟

    أخبار

إعلان

2a2885b746.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300