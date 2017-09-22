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الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول يوم مدارس

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مصراوي Masrawy

الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول يوم مدارس

01:42 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول يوم مدارس

حالة الطقس

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وحنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وينطلق العام الدراسي الجديد، غدا السبت، وفق قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :
الصغرى- العظمى
القاهرة 23 - 31
الإسكندرية 24 28
مطروح 22 29
بورسعيد 25 28
دمياط 25 28
بلطيم 22 28
الإسماعيلية 20 30
السويس 22 30
العريش 19 29
نخل 18 31
طابا 20 31
الطور 26 35
مرسى علم 27 34
الغردقة 26 35
شرم الشيخ 27 36
رفح 19 29
كاترين 16 29
سيوة 21 31
المنيا 21 32
الفيوم 23 32
رأس سدر 23 33
أبوسمبل 26 37
وسط الدلتا 23 30
أسيوط 20 32
سوهاج 21 35
الأقصر 23 38
أسوان 26 40
شلاتين 26 35
حلايب 29 33
الوادى الجديد 25 35
قنا 25 38
نويبع 26 34

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