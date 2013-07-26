توافد أبناء الغردقة على ميدان "اكوا فن" لدعم الجيش

توافد المئات من أبناء الغردقة على ميدان "اكوا فن" تأييداً للجيش للقضاء على الإرهاب.

ودعت القوى السياسية أهالى الغردقة ومواطنى مدينة الغردقة، للاحتشاد بالميدان فى تمام الخامسة من مساء اليوم.

> وكشفت القوى الثورية عن إعداد إفطار جماعى بالميدان؛ والتظاهر إلى السحور.

وفى المقابل انطلقت مسيرة للتيارات الإسلامية، عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الميناء الكبير حتى ميدان السقالة إلى ميدان أكوا فن حيث أقاموا منصة بالميدان؛ وردد المشاركون فيها بعض الهتافات، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، ومن المقرر أن تنطلق مسيرة مسائية إلى ميدان الدهار ثم إقامة صلاة التراويح هناك..