٣ شركات تطوير عقاري كبرى تطرح مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

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كتبت- ندى الخولي:

تصوير- نادر نبيل:

قالت دينا سعيد، من مبيعات شركة "مكانك" لتسويق مشاريع كبرى شركات التطوير العقاري، إن هناك ٣ شركات تطوير عقاري كبرى، أعلنت بشكل رسمي أو ضمني، أنها ستطرح مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

و"مكانك" تتولى تسويق مشروعات عدد من شركات التطوير العقاري، ومن أبرزهم "هايد بارك وسوديك ومصر إيطاليا وصبور وحسن علام وماونت فيو وإعمار والفطيم وأبراج مصر".

وأضافت سعيد، خلال لقائها على هامش فعاليات معرض "هليوبلس العقاري" المقام في الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ سبتمبر الجاري، في نادي "هليوبلس" بمصر الجديدة، إن شركة "ميد تاون" أعلنت رسميًا أنها أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة، وطرحت حملتها الإعلانية بالفعل في الأسواق.

أما شركة مصر إيطاليا فقط أعلنت بشكل غير رسمي أنها سيكون لها مشروعات لوحدات سكنية في العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من ١١ ألف جنيه، مشيرة إلى أن "مصر إيطاليا" من المقرر أن تعلن عن مشروعاتها في العاصمة الإدارية رسميًا، في أكتوبر المقبل.

أما الشركة الثالثة بحسب، سعيد، فهي شركة "سوديك" التي اشترت ٥٠ فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لكنها لم تعلن بعد عن خطة مشروعاتها هناك.

وتنظم شركة "جيمي ناين" للدعاية والتسويق، معرضًا عقاريًا بنادي"هيليوبلس" بمصر الجديدة، تم تدشينه أمس، الخميس، ويستمر حتى السبت المقبل.

يشارك بالمعرض، عدد من شركات التطوير العقاري، أبرزهم "أركو" و"ميد تاون" و"معمار المرشدي"، وقدمت كل الشركات المشاركة، عروضًا خاصة للزوار خلال فعاليات المعرض لمدة ٣ أيام.