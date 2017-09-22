أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

٣ شركات تطوير عقاري كبرى تطرح مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

٣ شركات تطوير عقاري كبرى تطرح مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

01:41 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

  • عرض 12 صورة

    d2e82451f3.jpg

  • عرض 12 صورة

    94cc994020.jpg

  • عرض 12 صورة

    384f8a8690.jpg

  • عرض 12 صورة

    d89cbf6d62.jpg

  • عرض 12 صورة

    3339609dbf.jpg

  • عرض 12 صورة

    ae3268124a.jpg

  • عرض 12 صورة

    6e4fb25901.jpg

  • عرض 12 صورة

    8f8430c83c.jpg

  • عرض 12 صورة

    2f92187083.jpg

  • عرض 12 صورة

    f7fed23243.jpg

  • عرض 12 صورة

    11b25d823e.jpg

  • عرض 12 صورة

    e8bd76fdb4.jpg

إعادة الألبوم

فريق من التعليم يتفقد 11 مدرسة على مستوى المحافظات استعدادًا للعام الجديد

الألبوم التالى

فريق من التعليم يتفقد 11 مدرسة على مستوى المحافظات استعدادًا للعام

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- نادر نبيل:

قالت دينا سعيد، من مبيعات شركة "مكانك" لتسويق مشاريع كبرى شركات التطوير العقاري، إن هناك ٣ شركات تطوير عقاري كبرى، أعلنت بشكل رسمي أو ضمني، أنها ستطرح مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

و"مكانك" تتولى تسويق مشروعات عدد من شركات التطوير العقاري، ومن أبرزهم "هايد بارك وسوديك ومصر إيطاليا وصبور وحسن علام وماونت فيو وإعمار والفطيم وأبراج ".

وأضافت سعيد، خلال لقائها على هامش فعاليات معرض "هليوبلس العقاري" المقام في الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ سبتمبر الجاري، في نادي "هليوبلس" بمصر الجديدة، إن شركة "ميد تاون" أعلنت رسميًا أنها أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة، وطرحت حملتها الإعلانية بالفعل في الأسواق.

أما شركة مصر إيطاليا فقط أعلنت بشكل غير رسمي أنها سيكون لها مشروعات لوحدات سكنية في العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من ١١ ألف جنيه، مشيرة إلى أن "مصر إيطاليا" من المقرر أن تعلن عن مشروعاتها في العاصمة الإدارية رسميًا، في أكتوبر المقبل.

أما الشركة الثالثة بحسب، سعيد، فهي شركة "سوديك" التي اشترت ٥٠ فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، لكنها لم تعلن بعد عن خطة مشروعاتها هناك.

وتنظم شركة "جيمي ناين" للدعاية والتسويق، معرضًا عقاريًا بنادي"هيليوبلس" بمصر الجديدة، تم تدشينه أمس، الخميس، ويستمر حتى السبت المقبل.

يشارك بالمعرض، عدد من شركات التطوير العقاري، أبرزهم "أركو" و"ميد تاون" و"معمار المرشدي"، وقدمت كل الشركات المشاركة، عروضًا خاصة للزوار خلال فعاليات المعرض لمدة ٣ أيام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور والرسومات.. تعرف على أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • تأجيل طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة.. ومصدر يكشف الأسباب

    أخبار

  • بالصور.. تعرف على الموقف التنفيذي لمسجد العاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • "مصر إيطاليا" تطرح مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية.. وسعر المتر 12

    أخبار

إعلان

6f35e4fb02.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا