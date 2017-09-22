ضبط 64 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبطت سلطات مركز ومدينة الزينية، برئاسة أحمد همام، بالتعاون مع عبدالرازق عمر، مدير إدارة التموين بالزينية، السيارة رقم 9753 نقل الأقصر، بمنطقة العوايدة، على متنها 64 جوال دقيق زنة 50 كيلو مدعم، غير مصرح بتداوله في الأسواق بالإضافة إلى 4 أجولة ردة زنة 25 كيلو لزوم تصنيع الخبز، وتبين أن الكمية لا تخص أيًا من مخابز مركز ومدينة الزينية.

وأوضح همام أنه بمجرد ضبط السيارة تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1753 جنح مركز شرطة طيبة، والتحفظ على السيارة كما تمت إحالة قائد السيارة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.