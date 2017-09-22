هل لحبيبك نية حقيقية للارتباط بكِ؟.. هذه الأمور تكشفه لكِ

كتب - هشام عواض:

اختيار الشخص المناسب، من أهم المعايير قبل اتخاذ قرار الزواج، والبعض من الفتيات يتوفقن في اختيار الشخص المناسب لهن، والبعض الأخر يتعرضن للصدمة في أن الشخص الي اختارته الفتاة ليس مناسب بل وأنه يتهرب من فكرة الارتباط الرسمي بها.

وهناك بعض الأمور التي قد تساعدك في معرفة إذا كان الشخص التي تحبينه يريد الارتباط بكِ حقًا، أم لا، وذلك بحسب موقع "familyshare" المختص بالأسرة والعلاقات الاجتماعية.

- متردد

من أهم الصفات التي سوف تجدينها في الشخص الذي ليس لديه نية الارتباط هو التردد، حيث كل قوت أو فترة بحالة، ويشعرك دائمًا بعدم الاستقرار في علاقة الحب بينكما، ويكون غير متأكد من قراراته ولا يريد اتخاذ قرار حازم.

- غير صريح

الشخص الذي يريد الارتباط وتحمل المسئولية يجب أن يتحلى بصفة أساسية وهي الصراحة والشفافية أمام حبيبته، وإذا كان حبيبك يخفي امور عن شخصيته وحياته وعن ماضيه وعلاقاته السابقة، فعليك التفكير جديًا في علاقتك معه، وهل هو عنده القناعة والرغبة فعليًا بالارتباط بكِ أم لا.

- يتهرب من لقاء أهلك

إذا أراد الشخص أن يكون ارتباطه بكِ بشكل رسمي ومعلن، فهذا بالضرورة يتحتم عليه أن يتعرف إلى أسرتك وأهلك ويلتقيهم حتى يتعرفون به وتكون الأمور واضحة للجميع، ويحاول أن يقيم علاقات طبية مع أهلك، لكن إذا حدث العكس وكان حبيبك يتهرب من لقاء أهلك والتعرف بيهم وأن يتعرفوه به فعليك القلق من ناحية هل فعلًا يريد الارتباط بكِ أم لا؟.

- خارج حساباته

الزواج علاقة شراكة بين الاثنين، وتشارك في الحاضر والمستقبل أيضاً، ويجب أن يكون الشخص الذي تحبينه أن تكوني جزء من حساباته ورؤيته المستقبلية، وإذا كان يفكر بطريقة مختلفة ولنفسه فقط فهذا مؤشر خطير على أنه لا يراك معه مستقبلًا وفي حياته.

- لستِ أولوية

حبيبك بالضرورة هو أولوية في حياتك تشاركيه همومك وفرحك وحزنك واهتماماتك، وهو أيضاً، وإذا كان يجنبك ولدية آخرين أولوية عنك فهذا يعني أنه لا ينظر أن لكِ قيمة في حياته ولست ذات أهمية ويمكن الاستغناء عنك دون عناء، لهذا عليك التفكير جيدًا ومراعاة حسابتك في هذه الحالة ومدى جديته في الارتباط.