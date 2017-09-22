أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هل لحبيبك نية حقيقية للارتباط بكِ؟.. هذه الأمور تكشفه لكِ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هل لحبيبك نية حقيقية للارتباط بكِ؟.. هذه الأمور تكشفه لكِ

01:54 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

هل لحبيبك نية حقيقية للارتباط بكِ؟.. هذه الأمور تكشفه لكِ

هل لحبيبك نية حقيقية للارتباط بكِ؟.. هذه الأمور

 كتب - هشام عواض:

اختيار الشخص المناسب، من أهم المعايير قبل اتخاذ قرار الزواج، والبعض من الفتيات يتوفقن في اختيار الشخص المناسب لهن، والبعض الأخر يتعرضن للصدمة في أن الشخص الي اختارته الفتاة ليس مناسب بل وأنه يتهرب من فكرة الارتباط الرسمي بها.

وهناك بعض الأمور التي قد تساعدك في معرفة إذا كان الشخص التي تحبينه يريد الارتباط بكِ حقًا، أم لا، وذلك بحسب موقع "familyshare" المختص بالأسرة والعلاقات الاجتماعية.

- متردد
من أهم الصفات التي سوف تجدينها في الشخص الذي ليس لديه نية الارتباط هو التردد، حيث كل قوت أو فترة بحالة، ويشعرك دائمًا بعدم الاستقرار في علاقة الحب بينكما، ويكون غير متأكد من قراراته ولا يريد اتخاذ قرار حازم.

- غير صريح
الشخص الذي يريد الارتباط وتحمل المسئولية يجب أن يتحلى بصفة أساسية وهي الصراحة والشفافية أمام حبيبته، وإذا كان حبيبك يخفي امور عن شخصيته وحياته وعن ماضيه وعلاقاته السابقة، فعليك التفكير جديًا في علاقتك معه، وهل هو عنده القناعة والرغبة فعليًا بالارتباط بكِ أم لا.

- يتهرب من لقاء أهلك
إذا أراد الشخص أن يكون ارتباطه بكِ بشكل رسمي ومعلن، فهذا بالضرورة يتحتم عليه أن يتعرف إلى أسرتك وأهلك ويلتقيهم حتى يتعرفون به وتكون الأمور واضحة للجميع، ويحاول أن يقيم علاقات طبية مع أهلك، لكن إذا حدث العكس وكان حبيبك يتهرب من لقاء أهلك والتعرف بيهم وأن يتعرفوه به فعليك القلق من ناحية هل فعلًا يريد الارتباط بكِ أم لا؟.

- خارج حساباته
الزواج علاقة شراكة بين الاثنين، وتشارك في الحاضر والمستقبل أيضاً، ويجب أن يكون الشخص الذي تحبينه أن تكوني جزء من حساباته ورؤيته المستقبلية، وإذا كان يفكر بطريقة مختلفة ولنفسه فقط فهذا مؤشر خطير على أنه لا يراك معه مستقبلًا وفي حياته.

- لستِ أولوية
حبيبك بالضرورة هو أولوية في حياتك تشاركيه همومك وفرحك وحزنك واهتماماتك، وهو أيضاً، وإذا كان يجنبك ولدية آخرين أولوية عنك فهذا يعني أنه لا ينظر أن لكِ قيمة في حياته ولست ذات أهمية ويمكن الاستغناء عنك دون عناء، لهذا عليك التفكير جيدًا ومراعاة حسابتك في هذه الحالة ومدى جديته في الارتباط.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هاشتاج زواج الحب أم الصالونات يتصدر تويتر.. ومغردون :جواز السفر

    هو وهي

  • : نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

    هو وهي

  • هكذا يمكنك التعامل مع الزوج الأناني

    هو وهي

  • هذه هي أبرز مشاكل "سنة أولى جواز".. منها الاصطدام بالواقع المادي

    هو وهي

إعلان

4060872906.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي