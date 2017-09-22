الأزمة السورية على طاولة اجتماع وزاري دولي

القاهرة - (مصراوي):

اجتمع وزراء كندا والدنمارك ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا والنرويج وقطر والسعودية والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم 18 سبتمبر لمناقشة سوريا والقضايا ذات الصلة.

واتفقت الدول المجتمعة على أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكرر الوزراء دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا، والجهود التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، والمشاركة القوية والفعالة في المفاوضات ذات المعنى التي يجريها ممثلون موثوقون للمعارضة السورية.

كما اتفقت الدول على أن يتوقف دعم الانتعاش وإعادة الإعمار في سوريا على عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي فعلي تدعمه غالبية الشعب السوري.

ورأت الدول المجتمعة أن تساهم مناطق تجنب التعارض وغيرها من مبادرات وقف إطلاق النار في وضع الأساس لحل سياسي.

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز من خلال عملية أستانا، وفي عملية منفصلة لجنوب غرب سوريا تفاوضت عليها الولايات المتحدة والأردن وروسيا، وفي عملية الغوطة الشرقية وشمال حمص بتيسير من مصر وروسيا. ويجب أن يترجم التقدم المحرز أيضاً إلى إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون معوقات إلى مختلف أنحاء البلد.

كما أكد الوزراء مجدداً التزامهم بسلامة الأراضي السورية، واستكمال الحملة ضد داعش والجهود الرامية إلى هزيمة جبهة النصرة لضمان عدم احتفاظ هذه المنظمات الإرهابية بأي ملاذ آمن لها في سوريا تستطيع أن تهدد منها الشعب السوري وجيران سوريا وأوطاننا كلها. وتتمثل الأولويات الحالية بتحقيق ذلك، إلى جانب تجنب التعارض وتوفير المعونة الإنسانية بدون عوائق وإجراء عملية سياسية ذات مصداقية.

الوضع في العراق جزء لا يتجزأ من استقرار سوريا. وبناءً عليه، رحب الوزراء بالتقدم الهائل المحرز في العراق ودعوا حكومة إقليم كردستان إلى عدم المضي قدماً في الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر وإجراء عملية حوار حقيقي مع بغداد.