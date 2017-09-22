أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق مستشفيات في نيبال وسط احتجاج الأطباء على قانون بشأن الإهمال الطبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق مستشفيات في نيبال وسط احتجاج الأطباء على قانون بشأن الإهمال الطبي

01:29 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

إغلاق مستشفيات في نيبال وسط احتجاج الأطباء على قانون بشأن الإهمال الطبي

إغلاق مستشفيات في نيبال - ارشيفية

كاتماندو - (د ب أ):

أغلقت المستشفيات في مختلف أنحاء نيبال اليوم الجمعة، وسط احتجاجات من مئات الاطباء ضد خطة حكومية لتحميل المستشفيات المسئولية القانونية في حالة وفاة مريض بسبب الإهمال.

ودعت نقابة الأطباء في نيبال التي تمثل الاطباء والعاملين في المجال الطبي إلى الاحتجاج بعد انهيار محادثات مع في وقت متأخر أمس الخميس.

وقال لوشان كاركي المتحدث باسم النقابة في بيان اليوم الجمعة "لقد أبلغنا جميع المستشفيات وكليات الطب وطب الاسنان والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها، باستثناء خدمات الطوارئ والعناية المركزة بدءا من اليوم الجمعة".

وأضاف "نشعر بالاسف بسبب الازعاج الناجم عن احتجاجنا، لكن الحكومة يتعين أن تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وسيعني التشريع أن الاطباء يمكن أن يواجهوا اتهامات جنائية بسبب الاهمال وربما يضطروا لان يدفعوا تعويضات للضحايا.

وصدر هذا التشريع في أعقاب توترات في المستشفيات بالعاصمة كاتماندو بعد أن اتهم مرضى الاطباء بالاهمال، خلال العلاج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل جندي هندي من قوات حرس الحدود خلال اشتباكات بين الهند وباكستان

    أخبار

  • رئيس الوزراء الياباني يطلق أول مشروع لقطار فائق السرعة في الهند

    أخبار

  • مقتل 15 شخصا على الأقل في انقلاب قارب شمالي الهند

    أخبار

  • الهند: يمكن الاستغناء عن القانون الدولى بشأن لاجئي الروهينجا

    أخبار

إعلان

54decdb940.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه