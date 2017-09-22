إغلاق مستشفيات في نيبال وسط احتجاج الأطباء على قانون بشأن الإهمال الطبي

كاتماندو - (د ب أ):

أغلقت المستشفيات في مختلف أنحاء نيبال اليوم الجمعة، وسط احتجاجات من مئات الاطباء ضد خطة حكومية لتحميل المستشفيات المسئولية القانونية في حالة وفاة مريض بسبب الإهمال.

ودعت نقابة الأطباء في نيبال التي تمثل الاطباء والعاملين في المجال الطبي إلى الاحتجاج بعد انهيار محادثات مع الحكومة في وقت متأخر أمس الخميس.

وقال لوشان كاركي المتحدث باسم النقابة في بيان اليوم الجمعة "لقد أبلغنا جميع المستشفيات وكليات الطب وطب الاسنان والعيادات بالتوقف عن تقديم خدماتها، باستثناء خدمات الطوارئ والعناية المركزة بدءا من اليوم الجمعة".

وأضاف "نشعر بالاسف بسبب الازعاج الناجم عن احتجاجنا، لكن الحكومة يتعين أن تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وسيعني التشريع أن الاطباء يمكن أن يواجهوا اتهامات جنائية بسبب الاهمال وربما يضطروا لان يدفعوا تعويضات للضحايا.

وصدر هذا التشريع في أعقاب توترات في المستشفيات بالعاصمة كاتماندو بعد أن اتهم مرضى الاطباء بالاهمال، خلال العلاج.