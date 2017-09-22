إصابة فكهاني في البحيرة شرب "ماء نار" بالخطأ

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب فكهاني من قرية النشو، بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بعدما شرب من زجاجة معبأة بماء النار، معتقدًا أنها مياه صالحة للشرب، قبل أن ينقل للمستشفى العام للعلاج.

وتبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود، اليوم الجمعة، من المستشفى العام، بوصول "بسيوني. د. س" 40 عامًا، فكهاني، مقيم قرية النشو، دائرة المركز، مصاب بإدعاء تناول ماده كاوية "ماء نار" وتم تحويله لمستشفى طنطا، بمحافظة الغربية.

بسؤال شقيقه " أشرف. د. س" نجار ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقه مادة كاوية "ماء نار" معبأ في زجاجة عن طريق الخطأ، اعتقادًا منه أنها مياه للشرب، ما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.