"موانئ بورسعيد" تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع
"موانئ بورسعيد" تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع
01:36 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
مواني
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 26 سفينة.
وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما من المنتظر أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
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