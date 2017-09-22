أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

01:36 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مواني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 26 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، كما من المنتظر أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برسوم 4.5 مليون دولار.. عبور أكبر خزان بترول في العالم قناة السويس

    أخبار

  • بالصور.. تفاصيل توقيع عقد الشراكة بين قناة السويس وموانئ دبي العالمية

    أخبار

  • في 24 ساعة.. موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • بالصور.. مستثمرون ألمان في زيارة لمشروعات شرق بورسعيد

    أخبار

إعلان

5e978c354a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300