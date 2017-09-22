التنسيق​: فرصة أخيرة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات حتى الأربعاء

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق كفرصة نهائية وأخيرة، أمام الطلاب المتخلفين عن التنسيق من كافة الشهادات الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لمن لم يسبق له التسجيل من كافة الشهادات المذكورة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتسمر فى قبول طلبات التسجيل حتى مساء الأربعاء القادم 27 سبتمبر الخامسة مساءًا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعيد فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لإتاحة فرصة أخيرة ونهائية أمام طلاب كافة شهادات الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية لتقليل الاغتراب للطلاب الذين لم يسبق لهم الاستفادة من تقليل الاغتراب، ومن المقرر أن يستمر الموقع فى قبول طلبات التحويلات حتى الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أن تقليل الاغتراب يعني تقليل اغتراب الطالب بالتحويل إلى منطقته الجغرافية وليس إعادة التنسيق بتعديل رغبات التنسيق الأصلية لطلاب كافة الشهادات، حيث يعني تعديل الرغبات إعادة التنسيق لكافة الطلاب وحيث وصل لكل كلية أو معهد أعداد الطلاب المناسبة للطاقة الاستيعابية.

كما يؤدي تعديل الرغبات لعدم تكافؤ الفرص علمًا بأنه قد تم التنويه أثناء فترة التنسيق أن تعديل الرغبات متاح حتى آخر وقت قبل إغلاق الموقع وقبل إعلان النتيجة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ولا يجوز إجراء أي تعديل بعد ذلك.