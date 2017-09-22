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بالصور والرسومات.. تعرف على أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور والرسومات.. تعرف على أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة

01:28 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

كتبت- ندى الخولي:

في أبريل الماضي، وبمجرد حصولها على ٥٠ فدانًا في المزايدة التي طرحتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت إحدى شركات الاستثمار العقاري، إطلاق مشروع "ميد تاون" ليكون أول مشروع فيلات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى هامش معرض "هليوبلس" العقاري المقام في الفترة من ٢١ وحتى٢٣ سبتمبر الجاري، في نادي "هليوبلس" بمصر الجديدة"، التقى مصراوي، بفريق مبيعات الشركة المسؤولة عن تسويق مشروع "ميد تاون".

وقال أحمد شحيتا، من قسم المبيعات، إن "ميد تاون" يطل على شارع رئيسي متفرع من محور محمد بن زايد في العاصمة الإدارية الجديدة، خلف أرض المعارض المقرر إقامتها هناك، وأمام أكبر جامع وكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف شحيتا، "الشوارع الرئيسية وفقًا لمخططات العاصمة الإدارية الجديدة، عرضها ١٢٨ مترًا، بينما الشارع الجانبي عرضه ٩٠ مترًا، والشارع المتفرع منه بعرض ٧٠ مترًا".

وأوضح شحيتا، إن المساحات في المشروع تبدأ من ٢٠٠ متر لـ"تاون هاوس" بأسعار تبدأ من ٣ مليون و٣٠٠ ألف جنيه، وتواصل الصعود في المساحات والأسعار في الفيلات المنفصلة ذات المساحات الكبيرة.

وأكد أن الحجز في المشروع بدأ بالفعل من فترة، وهناك إقبال كبير عليه، خاصة أنه أول مشروع فلات في العاصمة الإدارية، ولمكانه المتميز في قلب العاصمة الجديدة، فضلًا عن قيمته الاستثمارية العالية.

وقال شحيتا، إن التسليم من المقرر أن يتم خلال ٣ سنوات، -هي المدة المحددة من شركة العاصمة الإدارية الجديدة للانتهاء من تنمية وتطوير الأراضي التي تصل مساحتها لـ60 فدانًا-.

وأكد شحيتا، أن هناك عدة أنظمة سداد توفرها الشركة، مشيرًا إلى أن التسليم يتم بعد سداد 70% من ثمن الوحدة، وتقسيط المتبقي على ٦ سنوات.

ويشمل المشروع خدمات متنوعة من محال تجارية ومسطحات إدارية، بالإضافة إلى مساحات خضراء، كما أن خرائط المشروع، تشير إلى وجود مول تجاري ضخم يمتد بعرض المشروع، وأمام فيلاته الأمامية.

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مصراوي Masrawy

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