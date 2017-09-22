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ألمانيا تعتزم تسليم النيجر عشرات المركبات لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تعتزم تسليم النيجر عشرات المركبات لمكافحة الإرهاب

01:24 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ألمانيا تعتزم تسليم النيجر عشرات المركبات لمكافحة الإرهاب

ارشيفية

برلين - (د ب أ): 

تعتزم الألمانية دعم النيجر مجددا بعتاد تقني لمكافحة الإرهابيين الإسلاميين والمهربين.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة أنه تم الاتفاق على تسليم النيجر 53 مركبة أمس الخميس.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن هذه المركبات عبارة عن شاحنات ومركبات متخصصة، مثل مقطورات منخفضة وصهاريج وأوناش ورافعات شوكية، وذلك لتعزيز قدرات النقل للقوات المسلحة النيجرية.

وتبلغ قيمة المركبات المخطط تسليمها للنيجر نحو 5 ملايين يورو.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين سلمت في يوليو الماضي للقوات المسلحة النيجرية مئة مركبة و115 دراجة بخارية و55 هاتف ستالايت.

وتدعم ألمانيا وفرنسا ما تعرف باسم مجموعة الساحل الخمسة في مكافحة الإرهاب ومهربي البشر وأسباب اللجوء.

وتعتبر النيجر من دول العبور المهمة للمهاجرين في اتجاه أوروبا.

وتم تشكيل مجموعة الساحل الخمسة عام 2014، وتضم بجانب النيجر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والتشاد.

وتنشط ميليشيات إسلامية في هذه المنطقة التي تعاني من الفقر المدقع.ش

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