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​وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجد "تحيا مصر" بحي الأسمرات

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مصراوي Masrawy

​وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجد "تحيا " بحي الأسمرات

01:12 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، مسجد تحيا مصر بحي الأسمرات شرق القاهرة.

وأنشئ المسجد على مساحة 700 متر، بدعم من صندوق تحيا مصر، ويسع لـ800 مصل.

وقال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن المديرية تسلمت المسجد أمس الخميس، وتم تعيين الشيخ عمرو الشال إماما وخطيبا له.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة، أنه تم تعيين طاقم عمال للمسجد، مشيرا إلى أنه يخضع بالكامل لإشراف وزارة الأوقاف.

 

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