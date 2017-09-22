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"تعليم الدقهلية" تعلن جاهزية المدارس لاستقبلال الطلاب في العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

"تعليم الدقهلية" تعلن جاهزية المدارس لاستقبلال الطلاب في العام الدراسي الجديد

01:18 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مديرية التعليم بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لبدء العام الدراسي غدًا السبت، للمدارس بنظام الفترتين، على أن تستكمل باقي المدارس في الانتظام يوم الأحد بنظام اليوم الواحد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه جرى الانتهاء من الصيانة اللازمة بجميع المدارس في نطاق المحافظة، ودهانها وتشكيل لجان من المديرية، والإدارات التعليمية، للمرور على جميع المدارس، للتأكد من جاهزية المدارس، وتسلم الكتب المدرسية من مخازن الإدارة.

وأشار عبدالرؤوف، إلى أنه تم التأكد من إعداد قوائم الفصول ومتابعة سد العجز في جميع المواد حتى يتمكن الطلاب من تحصيل دروسهم من أول يوم في الدراسة وتجديد علم الجمهورية ونظافة المدارس من الداخل والخارج والتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن لإزالة أي إشغالات أمام المدارس ورفع القمامة حول المدارس.

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