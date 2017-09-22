مصرع شاب وإصابة والده صدمتهما سيارة نقل في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شاب مصرعه، وأصيب والده في حادث تصادم سيارة نقل بـ"توك توك"، اليوم الجمعة، أمام عزبة أنطون التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة، بـ"توك توك"، ووقوع متوفى ومصاب بالقرب من عزبة أنطون.

وانتقلت مباحث القوصية والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع " شريف. م. ى" وإصابة والده "م. ي. م" يقيمان في قرية صنبو التابعه لمركز ديروط.

وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن المتوفى ووالده كانوا يقودان "توك توك" وبالقرب من عزبة أنطون، انقلب الـ"توك توك"، وتصادف مرور سيارة نقل فدهس الشاب وأصاب والده، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى القوصية المركزي.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.