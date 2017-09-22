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القبض على هارب من 5 قضايا بحيازته 18 تذكرة "هيروين" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على هارب من 5 قضايا بحيازته 18 تذكرة "هيروين" بالشرقية

01:12 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "النادي. الـ. ذ" 33 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "جميزة بني عمرو"؛ مطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا "مُخدرات وسلاح ناري" آخرهم القضية رقم 25232 جنايات ديرب نجم لسنة 2013 "مقاومة سلطات".

وجرى ضبط المتهم وبحيازته فرد خرطوش و18 تذكرة من مخدر "الهيروين" تزن حوالي 40 جرامًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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