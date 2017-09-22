أحمد الشيخ: مباراة الأهلي والترجي على صفيح ساخن

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قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الترجي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تعد صعبة للغاية لعدة أسباب؛ أهمها الدوافع القوية للفريقين على ضوء نتيجة مباراة الذهاب، ورغبة الفريقين في بلوغ المربع الذهبي واستكمال المشوار، وصولا للكأس الغالية؛ مما يجعل من مباراة السبت كما يقال على صفيح ساخن.

وأضاف الشيخ أن الترجي فريق قوي ويلعب وسط جماهيره، لكن في نفس الوقت لاعبو الأهلي لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الأجواء، خاصة أن هذه العوامل لم تعد تصنع الفارق.

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وأكد الشيخ أنه وزملاءه من اللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة مباراة الذهاب، وتركيزهم الآن ينصب على الفوز بمباراة العودة والانطلاق نحو تحقيق لقب بطولة إفريقيا، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واختتم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في لقاء فريقه أمام الترجي، إذا ما قرر الجهاز الاعتماد عليه، مؤكدا أنه وجميع اللاعبين تحت أمر الكابتن حسام البدري، المدير الفني، سواء من سيشملهم التشكيل أو يوجدون على دكة البدلاء أو حتي خارج المباراة، فالجميع دوافعهم واحدة ويهمهم في المقام الأول تحقيق نتيجة إيجابية، بغض النظر عن المشاركة من عدمها.