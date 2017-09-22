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«ليكيب» تتوج أسينسيو أفضل لاعب صاعد في العالم

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«ليكيب» تتوج أسينسيو أفضل لاعب صاعد في العالم «ليكيب» تتوج أسينسيو أفضل لاعب صاعد في العالم

التحرير

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توجت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ماركو أسينسيو كأفضل لاعب صاعد في العالم تحت 21 سنة.

وتفوق لاعب ريال مدريد بالتالي على كيليان مبابي الذي انتقل في الميركاتو الأخير إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، إلى جانب التفوق على عثمان ديمبلي الذي انتقل إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، إلى جانب 40 مليون يورو إضافية.

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واحتل نجم توتنهام ديلي ألي المركز الثاني بينما احتل مبابي المركز الثالث وديمبلي المركز الرابع.

وأشادت الصحيفة الفرنسية بالمستوى اللافت للنظر الذي قدمه أسينسيو هذا العام وتجديد تعاقده الذي يضم الآن شرطًا جزائيًا يصل إلى 500 مليون يورو.

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التحرير

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