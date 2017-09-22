مورينيو يطالب بإلغاء بطولة الحظ في مسيرته

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أشار مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو إلى أن كرة القدم الإنجليزية ستصبح أفضل في حال تم إلغاء مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد تصريح مورينيو غريبًا بعض الشيء بالنظر إلى أن تلك البطولة هي بطولة الحظ بالنسبة للمدرب البرتغالي.

وتوج مورينيو بأول ألقابه في إنجلترا بالتتويج بكأس الرابطة مع تشيلسي في عام 2005، كما توج بأول ألقابه مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي بالفوز بها.

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وطالب مورينيو لاعبيه عقب تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بالإشارة بأصابعهم للرقم الثلاثة، وهو عدد البطولات التي توجوا بها الموسم الماضي ومن بينها كأس الرابطة الإنجليزية.

لذا تفيد كل المعطيات أن مورينيو يهتم كثيرًا ببطولة كأس الرابطة، على الرغم من تصريحاته الأخيرة التي يرغب من خلالها بإلغاء كأس الرابطة.