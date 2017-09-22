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وفاة 4 أشخاص جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

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مصراوي Masrawy

وفاة 4 أشخاص جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

01:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

وفاة 4 أشخاص جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

خفر السواحل التركية

إسطنبول - (د ب أ):

ذكرت قيادة خفر السواحل التركية أن أربعة أشخاص، على الأقل، توفوا جراء غرق زورق صيد كان يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية المطلة على البحر الأسود.

وتبحث فرق الإنقاذ عن 15 إلى 20 شخصا مفقودين، بعدما انقلب الزورق بالقرب من بلدة كيفكان الساحلية بشمال غرب تركيا صباح اليوم الجمعة.

وقال خفر السواحل إنهم أنقذوا 38 شخصا.

وأفاد البيان بأن زوارق خفر السواحل والسفن التجارية تشارك في عملية البحث إلى جانب مروحية وطائرة.

ولم يتضح بعد جنسيات من كانوا على متن الزورق.

ويحاول عدد متزايد من المهاجرين، الذين يغادرون السواحل التركية ، الوصول إلى رومانيا عن طريق البحر الأسود.

يشار إلى أن السواحل التركية المطلة على بحر أيجة يستخدمها بالفعل مهربو البشر، حيث يجازف المهاجرون من سورية، وغيرها من الدول، بحياتهم خلال محاولة شق طريقهم إلى الجزر اليونانية.

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مصراوي Masrawy

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