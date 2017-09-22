لماذا ارتفعت مبيعات المنشطات الجنسية في مصر؟

كتب - أحمد جمعة:

أرجع صيادلة ومتخصصون في القطاع الطبي، زيادة مبيعات المنشطات الجنسيّة خلال العام الماضي، إلى الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء أدوية علاج الضعف الجنسي دون استشارة الطبيب، فضلًا عن العروض التي تقدمها الشركات المنتجة لهذه العقاقير لزيادة نسب المبيعات.

ورصد تقرير مؤسسة (IMS) العالمية للمعلومات والاستشارات في مجال الصيدلة والرعاية الطبية، تصدّر أدوية المضادات الحيوية صدارة المبيعات في مصر، وجاءت المنشطات الجنسية في المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة تتجاوز 30%.

وقال الدكتور صبري الطويلة، عضو نقابة الصيادلة، إن زيادة مبيعات أدوية المنشطات الجنسية يرجع إلى "فانتازيا" الشعب المصري، وهناك الكثير من الشركات التي تطرح أدوية منشطات جنسية، ولكن الأمر لا يرتبط بارتفاع الأسعار أو هبوطها، ففي النهاية تلقى قبولًا على شرائها: "لما كانت بجنيه كان فيه إقبال، ولو وصلت لـ 80 جنيه هيكون عليها إقبال".

وشدد الدكتور طارق أنيس، رئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية، على أنه من المفترض أن يتم وصف أدوية علاج الضعف الجنسي عن طريق طبيب متخصص "لكن الكثير يقوم بشرائها من الصيدلية أو أشخاص عاديين، ومن الممكن أن يفسر هذا ارتفاع نسبة المبيعات مؤخرًا"، بخلاف وجود نسبة كبيرة من المصابين بالسمنة والسكر.

فيما أوضح الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، أن "المصريين يستخدمون المنشطات بدون أي ضوابط، وهذا خطر"، ويرى أن من بين الأسباب على زيادة مبيعات المنشطات الجنسيّة، كثرة العروض المجانية على هذه الأصناف.