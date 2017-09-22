حملة على العشوائيات في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة موسعة، لإزالة العشوائيات وبؤر الخطر التي تهدد حياة المواطنين بعدد من أحياء المدينة.

وأضاف المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، أن الحملة استهدفت المنازل القديمة الآيلة للسقوط، والتي تهدد العقارات المجاورة لها وحياة المواطنين، فضلًا عن هدم الأسوار المخالفة ورفع كافة مخلفات البناء وتجمعات القمامة التي تتوسط الوحدات السكنية.

ولفت الطماوي، إلى أن هذه الحملات مستمرة بالتنسيق مع المواطنين وجهاز شئون البيئة وكافة الجهات المعنية الأخرى.

وفي سياق متصل أضاف الطماوي، أن يجري حاليًا استكمال تنفيذ الممشى السياحي الخاص بالمدينة، وذلك للانتهاء منه وتسليمه قبل العيد القومي للمحافظة.