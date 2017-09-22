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ضبط مصنع زيوت طعام بدون ترخيص في القليوبية

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مصراوي Masrawy

ضبط مصنع زيوت طعام بدون ترخيص في القليوبية

12:56 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ضبط مصنع زيوت طعام بدون ترخيص في القليوبية

زيوت طعام

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب مصنع تعبئة زيوت طعام بتهمة إدارته بدون إجراءات تراخيص بشبرا الخيمة.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط "ممدوح. م. إ" 32 عامًا، صاحب مصنع تعبئة زيت طعام، بشارع الحنفية بمدينة الأمل بتهمة إدارته المصنع بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات وجد بداخله 3 تنك سعة التنك 2 طن بإجمالي 6 أطنان زيت، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 23832 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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