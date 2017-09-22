القبض على 3 عاطلين بحيازتهم 10 كيلو "بانجو" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على 3 عاطلين؛ بحيازتهم كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد. س. ع" 24 عامًا، و"أحمد. ك. ص" 24 عامًا، و"محمد. أ. م" 23 عامًا، عاطلين، مُقيمين بقرية "سنهوت" التابعة لدئرة مركز منيا القمح، بحيازتهم فرد خرطوش، و10 كيلو من نبات "البانجو" المُخدر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.