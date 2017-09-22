بالصور.. مدير ووكيل مدرسة يشاركون في تنظيفها بالشرقية
بالصور.. مدير ووكيل مدرسة يشاركون في تنظيفها بالشرقية
12:51 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
شارك عبدالرحمن عبداللطيف، مدير مدرسة "الرحمانية" الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وعددًا من مسئولي المدرسة، في أعمال النظافة وغسيل دورات المياة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
شارك في التنظيف، أحمد رجب وكيل المدرسة، وعدد من العمال بالمدرسة، فيما أشار مدير المدرسة، إلى أنه وزملائه حرصوا على الحضور إلى المدرسة وارتداء زي العمل لرفع القمامة وأوراق الأشجار المتساقطة، ومسح المدرسة وتهيئتها لاستقبال الطلاب.
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