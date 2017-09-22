تسهيلات للتجار لتخفيض أسعار الخضر والفاكهة في الوادي الجديد
تسهيلات للتجار لتخفيض أسعار الخضر والفاكهة في الوادي الجديد
12:51 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
ارشيفية
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بتوفير تسهيلات لتجار الخضر والفاكهة في الأسواق، لخفض الأسعار أمام المواطنين.
وأشار محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له اليوم الجمعة، إلى أن التسهيلات تتثمل في تخفيض سعر الباكيات في الأسواق اليومية والأسبوعية، وإقامة ركن خاص للمنتجات المحلية الخاصة بالمحافظة على أن تتولى كل وحدة محلية جمعها من المواطنين بالقرى لتسويقها.
ووجه الزملوط، رؤساء المراكز بضرورة فتح المنافذ الخاصة، بكل مركز والتي تبيع بسعر التكلفة، وتقل عن مثيلتها بالسوق بــ25 % بالإضافة إلى فتح الجمعيات الفئوية الخاصة بالمصالح الحكومية، لتخفيض أسعار اللدواجن واللحوم والسلع الأساسية الأخرى.
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