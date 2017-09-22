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رئيس وزراء المجر "يصلي" من أجل فوز ميركل في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء المجر "يصلي" من أجل فوز ميركل في الانتخابات

01:04 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان

بودابست - (د ب أ):

رغم الخلافات المتكررة بشأن سياسة اللجوء، أعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن أمله في فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية رابعة عقب الانتخابات البرلمانية المقررة بعد غد الأحد.

وقال أوربان اليوم الجمعة في مقابلته الدورية مع الإذاعة الرسمية للمجر: "نتلو صلاة صامتة من أجل تمديد ولاية المستشارة الحالية، لأن هذا يصب في مصلحتنا وفقا للإمكانيات المتاحة حاليا".

وبدون تحديد أسماء، اتهم أوربان ساسة أوربيين بـ"انتهاك القانون" عند تهديدهم المجر بسحب الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم قبول بودابست توزيع لاجئين وفقا لحصة معينة.

يذكر أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشارية مارتن شولتس دعا إلى هذا الأمر، بينما عارضت ذلك المستشارة ميركل.

وقال أوربان: "من يتحدث عن سحب مخصصات من دولة ما لأنها لا تتفق (مع ألمانيا) في قضية اللاجئين على سبيل المثال، فإنه ينتهك بذلك القانون".

وأكد أوربان أن "بلاده لا تتلقى منحة من الاتحاد"، وقال: "لا أرى فارقا بين أموال الاتحاد الأوروبي وأموال المجر. هذه أموالنا... إننا نساهم في ميزانية (الاتحاد الأوروبي)، وفتحنا حدودنا، والشركات الغربية حصلت عبر فتح الحدود على فرص ما كانت ستحصل عليها لولا ذلك. هذه أموال المجر أيا كان مصدرها، سوا من بودابست أو بروكسل".

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مصراوي Masrawy

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