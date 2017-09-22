البحرية التونسية توقف 90 مهاجرًا غير شرعي

تونس - (د ب أ):

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عن إيقاف أكثر من 90 عنصرا متورطا في قضايا اجتياز الحدود خلسة، من بينهم 78 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا تائهين في عرض البحر قبالة سواحل مدينة الشابة التابعة لولاية المهدية.

وأفاد الجيش التونسي بأن وحدات من البحرية أنقذت 78 من المهاجرين، من بينهم امرأتان، في عرض البحر ليل الخميس- الجمعة بينما كانوا على بعد 70 كيلومتر شرق سواحل مدينة الشابة، وكانوا على متن قارب تعرض إلى عطب وتسرب للمياه.

وأوضحت البحرية أن المجموعة كانت قد غادرت أحد السواحل التونسية في اتجاه إيطاليا، وظلت تائهة مدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليهم ونجدتهم.

وقد تم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، حيث تلقوا الإسعافات الأولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية، من جهتها، عن ضبط مركب على متنه 12 مهاجرا غير شرعي في نفس الليلة في سواحل مدنية طينة التابعة لولاية صفاقس، وإيقاف ثلاثة آخرين من سماسرة التهريب.

ويواجه هؤلاء الموقوفون تهمة "تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة "