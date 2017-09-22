مصر تطرح مبادرة لإنشاء مركزين إقليميين لمكافحة تهريب المخدرات

(أ ش أ):

تواصلت فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا"، والذي تستضيفه وزارة الداخلية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وكذا منظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية"، "الإيكواس" لليوم الخامس على التوالي والآخير، بمشاركة 20 دولة إفريقية.

وطرح وفد مصر المشارك بفاعليات المؤتمر مبادرة وزارة الداخلية لإنشاء مركزين تنسيقين لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد رئيس وفد مصر وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المبادرة تتمثل في تأسيس مركزين أفريقيين مقرهما بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وأضاف رئيس وفد مصر، أن المركز الأول يختص بدول شمال أفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء لدول (مصر – ليبيا – الجزائر – تونس – المغرب – السودان – تشاد – النيجر – مالى – موريتانيا – الصحراء الغربية ) ، فيما يختص المركز الثاني بدول (مصر – السودان – جنوب السودان – إريتيريات – جيبوتنى – الصومال – كينيا – تنزانيا – أفريقيا الوسطى) حيث تعد تلك المراكز بمثابة جهاز دولي لمكافحة المخدرات جوًا وبرًا وتعكس التعاون المميز لأجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة.

وأكد رئيس وفد مصر المشارك في المؤتمر، أن المركزين يهدفان إلى جمع وتقييم المعلومات لتحديد أفضل الطرق العملياتية فى مجال مكافحة المخدرات وكذا دعم وتقوية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ونقل كافة المعلومات للدول الأعضاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية معرفة القائمين على إرتكاب الجريمة والقيادة التى ستقوم بالضبط.

كما يهدفان إلى توحيد نظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فى إطار قانونى وتنظيمى وتحليل جميع المعلومات الخاصة بمشكلة المخدرات بالدول الأعضاء ووضع التوصيات المناسبة لها فى هذا الشأن .. وكذلك التنسيق بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة العنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية فى المواضيع ذات الصلة.