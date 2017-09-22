أبو الغيط يطالب بتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن

الولايات المتحدة - (أ ش أ):

طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لتعبئة دعم دولي مناسب وعاجل للتعامل مع الوضع الإنساني الحرج في اليمن.

وجدد أبو الغيط، في بيانٍ وزعته الجامعة العربية اليوم الجمعة، عقب لقائه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى اليمن بنيويورك، التأكيد على الموقف الثابت للجامعة العربية من الأزمة اليمنية، والذي ينطلق من ضرورة أن تتأسس أية تسوية في اليمن على مخرجات الحوار الوطني وعناصر المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفقا لما تم تأكيده في القرارات الصادرة عن القمة العربية في عمان مارس الماضي، واجتماع المجلس الوزاري العربي في 12 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، قال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن المبعوث الأممي استعرض خلال اللقاء أهم أبعاد الاتصالات التي أجراها مؤخرًا مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في اليمن في إطار السعي للتوصل إلى تسوية لها في أقرب فرصة ممكنة، خاصةً مع التدهور الملموس والمتصاعد في الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين وتفشي وباء الكوليرا.

وأضاف عفيفي، أن الأمين العام طلب من المبعوث الأممي أن يوالي إطلاعه بشكل دوري على نتائج اتصالاته، أخذا في الاعتبار الأهمية المحورية لدور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة في اليمن باعتبارها دولة عربية بالأساس، وعلى أن تشترك الجامعة العربية في متابعة المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية متى تم استئنافها.