الداخلية: إنشاء مركزين لتبادل المعلومات لمواجهة عصابات التهريب الدولي

كتب - علاء عمران:

استمرت فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا" الذي تستضيفه وزارة الداخلية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية"، "الإيكواس" لليوم الخامس والأخير بمشاركة 20 دولة أفريقية.

وطرح وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، مبادرة وزارة الداخلية بشأن تبني مصر لمبادرة إقليمية جديدة تتمثل في تأسيس مركزين أفريقيين مقرهما قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمصر لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويختص المركز الأول بدول شمال أفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء لدول "مصر، وليبيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، والصحراء الغربية" فيما يختص المركز الثاني بدول "مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإرتيريا، وجيبوتي، والصومال، وكينيا، وتنزانيا، وأفريقيا الوسطى"، تعد تلك المراكز بمثابة جهاز دولي لمكافحة المخدرات داخليا وخارجيًا، وتعكس التعاون المميز لأجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة.

ويهدف المركزين إلى جمع وتقييم المعلومات لتحديد أفضل الطرق العملياتية في مجال مكافحة المخدرات وكذا دعم وتقوية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ونقل كافة المعلومات للدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية معرفة القائمين على ارتكاب الجريمة والقيادة التي ستقوم بالضبط.

كما يهدف المركزين إلى توحيد نُظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في إطار قانوني وتنظيمي وتحليل جميع المعلومات الخاصة بمشكلة المخدرات بالدول الأعضاء ووضع التوصيات المناسبة لها في هذا الشأن، والتنسيق بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية بالمعاهد التدريبية المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية في المواضيع ذات الصلة.