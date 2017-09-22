رومانيا والمجر تنتقدان أوكرانيا بسبب قانون تعليم الأقليات

بوخارست - (د ب أ):

ألغى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس زيارة إلى كييف بسبب قرار أوكرانيا بتغيير قواعد التعليم بالنسبة للأقليات، حسبما أفادت وكالة أنباء "ميديافاكس" اليوم الجمعة.

وأحاط يوهانيس شخصا ،خلال لقاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظيره بيترو بوروشينكو علما بأنه ألغى الزيارة الرسمية المقررة في أكتوبر المقبل .

وجاءت هذه الخطوة بعدما مرر البرلمان الأوكراني قانونا يحد من التدريس بلغات الأقليات.

وأغضب القانون حكومة المجر أيضا، حيث قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن "إلغاء حقوق الأقليات الموجودة ليس معتادا في الثقافة الأوروبية" ويبعد أوكرانيا أكثر عن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن القانون الجديد سوف يؤثر على حوالي 400 ألف روماني و140 ألف مجري، حيث لن يكون امام اطفالهم سوي تلقي تعليمهم باللغة الأوكرانية فقط في الفصول بعد الصف الخامس.

وسبق أن أدان برلمان الدولتين أوكرانيا بالفعل بسبب القانون.

وينظر إلى القانون على أنه مسعى للحد من تأثير موسكو التي تحاربها كييف بسبب شبه جزيرة القرم. ويعتبر الروس أكبر أقلية في أوكرانيا ويبلغ عددهم في البلاد حوالي ثمانية ملايين نسمة، بما يمثل 17 بالمئة من السكان.