الداخلية: نحتاج المزيد من البرامج وتبادل المعلومات لمواجهة ظاهرة المخدرات

كتب - علاء عمران:

نقل اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تحيات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على الجهود الملموسة التي بذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وفريق العمل خلال أعمال الاجتماع السابع والعشرين؛ لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات؛ في أفريقيا المنعقد فى الغردقة.

وأكد عمر، بأن التعاون المتميز بين مسئولي رؤساء الأجهزة الوطنية لمكافحة المخدرات في أفريقيا لما بذلوه من جهود مضنيه لدعم التعاون بالقارة الأفريقية ساهم في مواجهة مشكلة المخدرات في محوري مكافحة العرض وخفض الطلب، ومواكبة النهج العلمي في الميدان إيماناً منهم بحتمية تحقيق المواجهة الشاملة والمتكاملة لهذه الآفة الخطيرة، ولكننا نؤمن بأن أمامنا العديد من التحديات التي يجب مواجهتها ولا زلنا نحتاج إلى المزيد من البرامج والإمكانيات لتحقيق آمالنا المنشودة في الحد من هذه الظاهرة.

وأضاف مدير مكافحة المخدرات، بأنه انطلاقًا من حرص مصر على دعم آليات التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإعمالاً لمبدأ المسئولية المشتركة فقد تقدمت جمهورية مصر العربية في هذا الاجتماع بطرح مبادرة إقليمية لتأسيس مراكز تنسيقية إفريقية (يكون مقرها مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء في مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، وتسهيل التعاون العملياتي المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برًا وبحرًا.

وأشار مساعد وزير الداخلية، بان الاجتماع على مدي أربعة أيام شهد العديد من جلسات العمل التي أتاحت أطيب الفرص للمناقشات الجادة، وتم خلالها عرض للأفكار الجديدة التي أدت إلي التوصل لعدد من النتائج والتوصيات الهامة والطموحة القابلة للتنفيذ والمحققة لصالح بلداننا ولرفاهية البشرية جمعاء.

وأكد مساعد وزير الداخلية، بأن الدولة المصرية تعتز بانتمائها الأفريقي وبعلاقاتها التاريخية مع كافة شعوب هذه القارة العظيمة والتي تحرص على مشاركتها في جهود البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل للجميع.