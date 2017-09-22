برسوم 4.5 مليون دولار.. عبور أكبر خزان بترول في العالم قناة السويس

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة في القناة شهدت وعلى مدار 14 ساعة كاملة، عبور أكبر خزان بترول في العالم "BW CATCHER"، بحمولة 100 ألف طن، وسددت رسوم عبور، بلغت 4.5 مليون دولار.

وأضاف مميش أن عبور الخزان البنمي العملاق الذي يبلغ طوله 241.1 مترًا، وعرضه 50 مترًا وغاطسه 13.5 مترًا، استلزم القيام باستعدادات خاصة وتطبيق نظام عبور مختلف بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز 8 كيلو متر في الساعة نظر لعبوره مقطورًا.

شارك في عملية القطر 6 قاطرات عملاقة، اثنتين منها تابعة للشركة المالكة، وأربع قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس لمصاحبتها وتأمين عبورها.

وأعطى رئيس الهيئة تعليمات مشددة باتخاذ كافة الترتيبات وتقديم كافة المساعدات الملاحية لعبوره بأمان حيث تم تكليف 12 مرشدًا من أكبر مرشدي القناة لإرشاده وفق مخطط زمني خاص.

بدأ عبور خزان البترول في التاسعة من صباح أمس الخميس، قادمًا من اتجاه الجنوب، متجهًا إلى بورسعيد شمالاً في رحلته من سنغافورة إلى المملكة المتحدة، منهيًا رحلته قرابة العاشرة من مساء نفس اليوم.

وأعرب ربان السفينة عن سعادته الغامرة لعبوره القناة في هذا الزمن القياسي، مشيدًا بكفاءة مرشدي هيئة قناة السويس وبالترتيبات الخاصة التي أجريت لتنفيذ عملية العبور بهذا القدر من الاحترافية والتميز، كما عبر ربان السفينة عن إعجابه بالتطوير الذي شهدته القناة خاصة عقب إنشاء قناة السويس الجديدة.

وفي ختام تصريحه، أشاد الفريق مُهاب مميش بمرشدي هيئة قناة السويس، وبرجال إدارة التحركات وهيئة القناة الذين يواصلون العمل ليل نهار لرفع راية مصر وقناة السويس، عاليًا أمام حركة التجارة العالمية.

وسجلت حركة الملاحة في القناة عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن، وأكد مميش أن عام 2017 سيسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في العائدات والحمولات وأعداد السفن وهو ما سينعكس بإذن الله بالإيجاب على الاقتصاد المصري.