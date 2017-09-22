قائد القوات البحرية: انضمام فرقاطة الفاتح مهم في ظل تحديات الشرق الأوسط

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية المصرية، إن انضمام الفرقاطة إلى أسطول البحرية المصرية مهم في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، موجهًا التحية لرجال القوات البحرية على جهودهم في حماية الوطن.

وأضاف حسن، خلال كلمة له على هامش مراسم استلم القوات المسلحة "الفرقاطة جويند"، أن مصر وفرنسا متفقتان على أن الإرهاب يمثل تحديات حقيقة لدول العالم.

وأكد أن التعاقد على شراء الفرقاطة جاء في ظل تخطيط القوات البحرية لتدبير وحدات حديثة على تطوير كافة المناهج بالكلية البحرية لتتماشى مع التطور التكنولوجي لهذه الوحدات.

وأشار إلى التدريب العملي لطلبة الكلية على الوحدات البحرية المنضمة حديثاً خلال فترة الدراسة، كذا حضور الطلبة لمعظم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

كانت القوات البحرية، تسلمت الجمعة، أول فرقاطة شبحية من طراز "جوويند" التي تم بنائها كأول فرقاطة مصرية من هذا الطراز وشييدها في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المُصنعة "naval group" بمدينة لوريان الفرنسية، وتعد الفرقاطة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 52 عقدة، وتصل إزاحتها الكلٌية إلى 5240 طن، ويبلغ طولها 301 متر.

وشهد حفل الاستلام رفع قائد القوات البحرية، العلم المصري على "سجم الفاتح" إيذانا بدخولها الخدمة للقوات المسلحة، والتي تمثل إضافة نوعية كبيرة لقواتنا البحرية ودعم قدرتها علي حماية الأمن القومي المصري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين المتوسط والأحمر.