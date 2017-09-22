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الذئاب تستهدف زعيم الثغر.. وديربي مُبكر بين الزمالك والمصري بالدوري

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الذئاب تستهدف زعيم الثغر.. وديربي مُبكر بين الزمالك والمصري بالدوري الذئاب تستهدف زعيم الثغر.. وديربي مُبكر بين الزمالك والمصري بالدوري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تستكمل مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة، حيث انطلقت مباريات الجولة أمس على أن تختتم غدًا السبت، الذي سيشهد مباراتين فقط.

وتقام اليوم الجمعة ثلاثة مباريات، يرصد لكم «التحرير» مواعيدها في السطور التالية.

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- طنطا أمام وادي دجلة
يواجه فريق طنطا نظيره وادي دجلة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث يدخل أبناء السيد البدوي اللقاء برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، بينما الفريق الدجلاوي يمتلك في جعبته 3 نقاط تضعه في المركز التاسع بالجدول.

- المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري
تقام مباراة فريقي المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، على ملعب عثمان أحمد عثمان، حيث يمتلك ذئاب الجبل 4 نقاط في رصيده حققها من فوز وتعادل، بينما الاتحاد السكندري يمتلك 3 نقاط في المركز العاشر.

- أمام المصري
تختتم مباريات اليوم الخميس، بديربي مُبكر، بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يدخل الفريق البورسعيدي المباراة وهو متصدر جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، حققها من فوزين، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

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التحرير

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