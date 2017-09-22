اليوم.. الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة نارية «حمادة إمام» حاضرًا

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تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة من العيار الثقيل، حيث يصطدم فريق الزمالك بقيادة المونتينجرى نيبوشا، بنظيره المصري البورسعيدي، تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن، على ملعب برج العرب، فى تمام الثامنة والربع مساء.

الزمالك بطموحات جديدة، يسعى لرد الاعتبار، بعدما أطاح به المصرى من بطولة كأس مصر الموسم الماضي من دور نصف النهائي، ليحرمه من تحقيق لقبه الخامس على التوالى، الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة للمونتينجرى نيبوشا، يسعى للحفاظ على الانطلاقة القوية التى حققها أمام الداخلية فى مباراة الجولة الماضية وتحقيق الفوز الأول هذا الموسم بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد مجدي - مؤيد العجان

خط الوسط: محمد أشرف - طارق حامد - أحمد مدبولى - عبد الله جمعة

فى الهجوم: كابونجو كاسونجو

المصرى العنيد، بقيادة حسام حسن الذي يقدم أداء أكثر من رائع، منذ الوسم الماضي، وحقق العلامة الكاملة بـ6 نقاط من مباراتين على التوالى بالدورى هذا الموسم، على حساب وادي دجلة وبتروجت، يسعى لمواصلة انتصاراته، ولكنه اليوم يصطدم بفريق يختلف كثيرا، عن مباراة الكأس الماضية.

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ومن المنتظر أن يبدأ حسام حسن المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: إسلام صلاح وإسلام أبو سليمة ومحمد حمدي وعبد الناصر دي ماريا

خط الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وكريم العراقي وعلاء علي

فى الهجوم: أحمد جمعة وبانسيه

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين، كانت ببطولة كأس مصر، بدور نصف النهائى، والتى انتهت بثنائية نظيفة للفريق البورسعيدى، بقدم عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالى وعبد الله بيكا.

يعد حمادة إمام هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، بالتساوى مع على خليل مهاجم الأبيض، برصيد 11 هدفا، خلال مشاركتهما فى مواجهات الفريقين.