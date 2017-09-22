الأندية المصرية «كعب عالي» على الترجي في تونس

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يستعد النادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، لخوض اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي، غدًا السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

واقتنص الترجي تعادلاً ثمينًا من أنياب الأهلي يوم السبت الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في جولة الذهاب بهدفين لكل منهما، ما يجعل المارد الأحمر مطالبًا بالفوز للعبور لنصف النهائي أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.

ويشهد التاريخ 5 مباريات سقط خلالها الترجي على أرضه أمام الأندية المصرية، وهو ما يتسلح به الأهلي قبل لقاء الإياب في رادس، نستعرضها لكم في السطور التالية:

«الأهلي» دوري الأبطال 2012

الأهلي حقق الفوز مرتين على الترجي في عقر داره من قبل، الأول كان يوم 17 نوفمبر 2012 بهدفين مقابل هدف في جولة الإياب للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل للأهلي في ذلك اللقاء محمد ناجي "جدو" ووليد سليمان، وأحرز للترجي الكاميروني يانيك نيانج.

«الأهلي» دوري الأبطال 2015

كان الفوز الثاني للأهلي في ملعب رادس أيضًا على حساب الترجي يوم 22 أغسطس 2015 بهدف الغاني جون أنطوي في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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«الزمالك» البطولة العربية 2004

نجح الزمالك في الفوز على الترجي في عقر داره مرتين أيضًا الأولى عام 2004 في دور المجموعات بالبطولة العربية بنتيجة 2-1 وسجل للزمالك محمود محمود وسامح يوسف وأحرز للترجي راضي الجعايدي.

«الزمالك» دوري الأبطال 2005

فاز الزمالك أيضًا على الترجي (2-1)، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 2005 وسجل للأبيض حازم إمام والغاني جونيور كولاي وأحرز للترجي فرانك أوليفيرا.

«الإسماعيلي» دوري الأبطال 2003

تمكن النادي الإسماعيلي من الفوز على الترجي في تونس، بثلاثة أهداف (أحرزها أحمد فتحي وعبد الرحمن تراوري ومحمد محسن أبو جريشة)، مقابل هدف وحيد (إسكندر السويح)، وذلك خلال نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2003.