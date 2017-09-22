5 نصائح للحفاظ على ثبات وزنك

كتب - هشام عواض:

الوصول للجسم المثالي طموح لدى الكثيرمن الناس، الذين يعانون على حد سواء زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن، ومن أكثر الأمور التي تهمهم هو الوصول لوزن معين والثبات عليه.

ولأجل التعرف على كيفية الحفاظ على ثبات الوزن، قدم الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية لـ"مصراوي"، عن عدد من النصائح للذين يريدون الحفاظ على ثبات وزنهم، وهي:

- ينصح في مرحلة التثبيت أن يكون لديك علم بنسبة حرق الجسم، حتى تسيطر على زيادة نسب السعرات.

- يجب أن يكون الأكل صحيًا، مع ممارسة الرياضة 3:5 مرات أسبوعيًا.

- تقليل نسبة الكربوهيدرات من قبل النوم بـ 6 ساعات.

- يجب أن تكون الوجبة متكاملة بها بروتين وكربوهيدرات ودهون مفيدة.

- يجب متابعة الوزن يوميًا، وذلك لأنه إذا حدث زيادة تبدأ في انقاصها في اليوم التالي.