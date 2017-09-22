أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

5 نصائح للحفاظ على ثبات وزنك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

5 نصائح للحفاظ على ثبات وزنك

12:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

5 نصائح للحفاظ على ثبات وزنك

5 نصائح للحفاظ على ثبات وزنك

 كتب - هشام عواض:

الوصول للجسم المثالي طموح لدى الكثيرمن الناس، الذين يعانون على حد سواء زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن، ومن أكثر الأمور التي تهمهم هو الوصول لوزن معين والثبات عليه.

ولأجل التعرف على كيفية الحفاظ على ثبات الوزن، قدم الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية لـ"مصراوي"، عن عدد من النصائح للذين يريدون الحفاظ على ثبات وزنهم، وهي:

- ينصح في مرحلة التثبيت أن يكون لديك علم بنسبة حرق الجسم، حتى تسيطر على زيادة نسب السعرات.

- يجب أن يكون الأكل صحيًا، مع ممارسة الرياضة 3:5 مرات أسبوعيًا.

- تقليل نسبة الكربوهيدرات من قبل النوم بـ 6 ساعات.

- يجب أن تكون الوجبة متكاملة بها بروتين وكربوهيدرات ودهون مفيدة.

- يجب متابعة الوزن يوميًا، وذلك لأنه إذا حدث زيادة تبدأ في انقاصها في اليوم التالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دراسة: الجلوس لفترة طويلة يسبب الوفاة المبكرة... والسبب

    هو وهي

  • لم تلتزم بـ"الدايت" في العيد؟.. إليك هذه النصائح

    هو وهي

  • ابتكار قرص دواء قد يغنيك عن الذهاب لـ"الجيم"

    هو وهي

  • تعاني من السمنة رغم عدم الإفراط في الأكل.. تعرف على السبب

    هو وهي

إعلان

e710f74cb6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300