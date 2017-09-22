بعد انتقاله لأتلتيكو مدريد.. أرقام مبهرة من مسيرة كوستا مع تشيلسي

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أعلن أتلتيكو مدريد أمس عن تعاقده مع مهاجم تشيلسي دييجو كوستا مقابل 53 مليون إسترليني وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعود بالتالي كوستا إلى ناديه القديم من جديد بعد مغادرته الفريق الإسباني في عام 2014، ومنذ ذلك الحين ترك كوستا بصمة واضحة مع تشيلسي في غضون 3 أعوام فقط.

ويعد كوستا واحدا من 3 لاعبين فقط في تاريخ تشيلسي تمكنوا من تسجيل أكثر من 20 هدفا في موسم واحد إلى جانب ديديه دروجبا وجيمي فلويد هاسيلبانك.

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ويعد كوستا سابع لاعب في تاريخ تشيلسي يتمكن من تسجيل أكثر من 50 هدفا في الدوري الإنجليزي، كما يمتلك المهاجم الإسباني ثاني أفضل معدل تهديفي بالدقائق في تاريخ تشيلسي في الدوري الإنجليزي بواقع هدف كل 145 دقيقة خلف هيرنان كريسبو، الذي يملك معدلا تهديفيا يصل إلى هدف كل 141 دقيقة.

كما يعد كوستا ثامن أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد 85 مباراة، خلف كل من أندي كول وألان شيرر ورود فان نيستلروي وفرناندو توريس وسيرجيو أجويرو وتيري هنري وكيفين فيليبس.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي في موسم 2014- 2015، يعد كوستا رابع هداف للدوري الإنجليزي منذ ذلك الموسم وحتى الآن برصيد 52 هدفا، خلف هاري كين (77) وسيرجيو أجويرو (75) وروميلو لوكاكو (58) وأليكسيس سانشيز (53).