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نيمار يعتذر لكافاني بعد واقعة ركلة الجزاء

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نيمار يعتذر لكافاني بعد واقعة ركلة الجزاء نيمار يعتذر لكافاني بعد واقعة ركلة الجزاء

التحرير

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أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى اعتذار اللاعب البرازيلي نيمار لزميله في باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، بعد واقعة مباراة ليون في الجولة الماضية في الدوري الفرنسي.

وتحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أمام ليون مما شهد مشاجرة بين الثنائي على من ينفذ ركلة الجزاء، قبل أن يسددها كافاني ويهدرها في نهاية المطاف.

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وانتشرت بعد تلك الواقعة العديد من الأنباء التي تفيد رغبة نيمار في بيع كافاني من باريس سان جيرمان، كما أوقف اللاعب البرازيلي متابعته لزميله الأوروجواياني على إنستجرام.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار اعتذر لكافاني ولباقي زملائه في تدريبات باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي، بعد تدخل من قائد الفريق تياجو سيلفا.

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التحرير

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