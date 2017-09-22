نافال الفرنسية: مصر شريك استراتيجي لنا.. وأنجزنا الفرقاطة في 36 شهر فقط
نافال الفرنسية: مصر شريك استراتيجي لنا.. وأنجزنا الفرقاطة في 36 شهر فقط
12:07 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
فرقاطة طراز جوويند
باريس- أ ش أ:
أعربت مجموعة Naval Group الفرنسية، عن فخرها بقيامها اليوم الجمعة، بتسليم أول فرقاطة "كورفيت" من طراز جوويند 2500@Gowind إلى القوات البحرية المصرية.
وأشارت المجموعة -في بيان لها اليوم بهذه المناسبة، إلى أنه تم إنجاز هذا البرنامج خلال مدة قياسية حيث تم تسليم الفرقاطة "الفاتح" خلال 36 شهرًا فقط من تاريخ الطلب وسوف تبحر غدًا السبت، نحو ميناء قاعدتها في مصر.
وقالت إن هذه السفينة هي الأولى من بين أربع وحدات طلبتها القوات البحرية المصرية.
ومن جانبه أعرب هيرفي جييو المدير العام للمجموعة، في تصريح له اليوم- عن فخر مجموعته بالإعلان عن قيامها اليوم وخلال وقت قياسي بتسليم مصر لهذه الفرقاطة.
وقال إن مصر هي الزبون والشريك الاستراتيجي للمجموعة.
وأضاف أن تسلم القوات البحرية المصرية لهذه الفرقاطة يندرج ضمن سياق الشراكة الاستراتيجية والطويلة الأمد مع مصر.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قائد القوات البحرية: انضمام فرقاطة الفاتح مهم في ظل تحديات الشرق الأوسط
-
بعد تسليم "الفرقاطة الفاتح".. قائد القوات البحرية الفرنسية: "مصر
-
تفاصيل فشل إنقاذ سمكة الشمس النادرة: "فجأة انهارت مؤشراتها الحيوية"
-
مصر واليونان تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا 2016"
إعلان
إعلان