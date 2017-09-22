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​نافال الفرنسية: مصر شريك استراتيجي لنا.. وأنجزنا الفرقاطة في 36 شهر فقط

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مصراوي Masrawy

​نافال الفرنسية: شريك استراتيجي لنا.. وأنجزنا الفرقاطة في 36 شهر فقط

12:07 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

​نافال الفرنسية: مصر شريك استراتيجي لنا.. وأنجزنا الفرقاطة في 36 شهر فقط

فرقاطة طراز جوويند

باريس- أ ش أ:

أعربت مجموعة Naval Group الفرنسية، عن فخرها بقيامها اليوم الجمعة، بتسليم أول فرقاطة "كورفيت" من طراز جوويند 2500@Gowind إلى القوات البحرية المصرية.

وأشارت المجموعة -في بيان لها اليوم بهذه المناسبة، إلى أنه تم إنجاز هذا البرنامج خلال مدة قياسية حيث تم تسليم الفرقاطة "الفاتح" خلال 36 شهرًا فقط من تاريخ الطلب وسوف تبحر غدًا السبت، نحو ميناء قاعدتها في مصر.

وقالت إن هذه السفينة هي الأولى من بين أربع وحدات طلبتها القوات البحرية المصرية.

ومن جانبه أعرب هيرفي جييو المدير العام للمجموعة، في تصريح له اليوم- عن فخر مجموعته بالإعلان عن قيامها اليوم وخلال وقت قياسي بتسليم مصر لهذه الفرقاطة.

وقال إن مصر هي الزبون والشريك الاستراتيجي للمجموعة.

وأضاف أن تسلم القوات البحرية المصرية لهذه الفرقاطة يندرج ضمن سياق الشراكة الاستراتيجية والطويلة الأمد مع مصر.

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