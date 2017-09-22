أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​محافظة القاهرة تقدم وجبة إفطار "فول وطعمية" للأئمة قبيل اجتماع وزير الأوقاف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​محافظة القاهرة تقدم وجبة إفطار "فول وطعمية" للأئمة قبيل اجتماع وزير الأوقاف

12:05 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

حرصت محافظة القاهرة، على تقديم وجبة إفطار "ساندويتشات فول وطعمية" لكل إمام من الأئمة المقرر لهم حضور اجتماع وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر، أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا صباح اليوم بأئمة القاهرة بديوان عام المحافظة، لشرح خطة الوزارة الدعوية، بحضور المهندس عاطف عبدالحميد.

وطالب الشيح خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، الأئمة بسرعة الانتهاء من وجبة الإفطار، قبيل وصول الدكتور محمد مختار جمعة.

ودعا وكيل أوقاف القاهرة، أئمة المساجد البعيدة عن ديوان عام المحافظة، بالانصراف وعدم حضور الاجتماع، للحاق بخطبة الجمعة.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن "الهجرة النبوية الشريفة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حدث ليلًا: وصول .. و"القاهرة" تعلن عن "زي وتصريح" لعمل "السايس"

    أخبار

  • وزير الأوقاف يبحث مع محافظ البحر الأحمر تنظيم معسكرًا​ للائمة

    أخبار

  • "التعليم" تستثنى أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة من موعد القبول بمدارس

    أخبار

  • "القاهرة": سلمنا 200 أسرة بمثلث ماسبيرو "شيكات" تعويض

    أخبار

إعلان

0dc82e1a0c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب