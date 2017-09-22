​محافظة القاهرة تقدم وجبة إفطار "فول وطعمية" للأئمة قبيل اجتماع وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

حرصت محافظة القاهرة، على تقديم وجبة إفطار "ساندويتشات فول وطعمية" لكل إمام من الأئمة المقرر لهم حضور اجتماع وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر، أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا صباح اليوم بأئمة القاهرة بديوان عام المحافظة، لشرح خطة الوزارة الدعوية، بحضور المهندس عاطف عبدالحميد.

وطالب الشيح خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، الأئمة بسرعة الانتهاء من وجبة الإفطار، قبيل وصول الدكتور محمد مختار جمعة.

ودعا وكيل أوقاف القاهرة، أئمة المساجد البعيدة عن ديوان عام المحافظة، بالانصراف وعدم حضور الاجتماع، للحاق بخطبة الجمعة.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة، للحديث عن "الهجرة النبوية الشريفة".