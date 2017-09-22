بالأرقام - كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال مليون و150 ألف طالب

الإسكندرية – محمد عامر:

ساعات قليلة وتنطلق الدراسة في جميع مدارس الجمهورية، لتعلن بداية عام دراسي جديد، سبقه العديد من الاستعدادات لتجهيز المدارس ومنع أي مخاطر قد يتعرض لها الطالب.

"مصراوي" رصد استعدادات محافظة الإسكندرية لعودة المدارس من خلال الأرقام المعلنة من جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية:

وفقًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تم تجهيز 2285 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية الثمانية، لاستيعاب مليون و150 ألف طالب وطالبة، وتم الانتهاء من 95% من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس، وتجهيز حلول بديلة لنسبة الـ 5% المتبقية من المدارس، التي لا تزال أعمال الصيانة مستمرة بها حتى الآن.

وفيما يخص الكتب الدراسية، تم الانتهاء من تسليم معظم الكتب لجميع المدارس بواقع 94% من كتب المرحلة الابتدائية، و100% من كتب المرحلة الإعدادية، و94% للمرحلة الثانوية، و85% للتعليم الفني.

أما المدارس الياباينة، يجري العمل في المراحل النهائية بـ3 مدارس يابانية، بإدارتي برج العرب والمنتزه، ومن دخولها الخدمة العام الحالي بمجرد الانتهاء من تجهيزها.

ويدخل الخدمة مع بدء الدراسة 109 فصول جديدة من خلال مدارس جديدة، وتوسعات وتعلية بعض المدارس بإدارات شرق والعامرية وغرب التعليمية.

وأسفرت لجان التفتيش على المدارس قبل بدء الدراسة عن استبعاد مديري 7 مدارس وإحالة 3 آخرين إلى إدارات الشؤون القانونية للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهامهم في الاستعدادات، فيما تم تكريم 11 مدير مدرسة.

وأصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا بإحالة كلًا من مدير إدارة العامرية التعليمية، ومدير مدرسة العزة الابتدائية و25 آخرين من المدرسين والعاملين بالمدرسة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في الأسبوع الذي يسبق الدراسة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 9 غرف عمليات، وعقدت 5 اجتماعات لوضع الترتيبات النهائية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد غدًا.