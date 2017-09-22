عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد
11:56 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017
عواصف ترابية - ارشيفية
أ. ش. أ
تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لعاصفة رملية ضربت كافة مناطق المحافظة، وخاصة على الطرق الرئيسية والسريعة، ما تسبب في تراكم الأتربة والرمال على هذه الطرق.
وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالطرق السريعة، وقامت بإسداء النصح والإرشاد للسائقين ورواد هذه الطرق لتوخي الحذر خلال القيادة أثناء هبوب العواصف الترابية.
ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أية بلاغات عن أية مواقف طارئة جراء هذه العواصف.
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