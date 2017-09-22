قائد البحرية الفرنسية يهتف تحيا مصر بمراسم تسليم الفرقاطة «الفاتح»

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بدأت، صباح اليوم، مراسم استلام القوات المسلحة الفرقاطة المصرية "الفاتح" من طراز جوويند، بميناء لوريون الفرنسي، وذلك في احتفال كبير يحضره الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، بميناء مدينة لوريان بفرنسا.

وقال الفريق أول كريستوف برازوك، رئيس القوات البحرية الفرنسية: إن "هناك تطورًا دائمًا وتقدمًا ملموسًا من قبل القوات البحرية المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات والتعاون والجهود المبذولة التي تقوم بها البحرية المصرية.

وأكد "كريستوف" أن القوات البحرية المصرية دائمًا على المستوى اللائق والفائق، وأي دولة تفتخر بامتلاكها مثل هذه القوات المصرية، فإنها حقيقة الجميع يفتخر بهم".

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وتابع: "نعزم على تقديم الدعم الدائم للقوات البحرية المصرية لما تتميز به من حماس وإرادة عالية"، مرددًا: "تحيا مصر.. تحيا فرنسا.. يحيا التعاون المصري الفرنسي".

واستكمل القائد الفرنسي "عندما تمر القوات الفرنسية هناك نشعر بأمان كامل، وأننا نتعاون ولدينا ثقة في البحرية المصرية، وأتذكر مصر ومشهد الأهرامات.. مصر بلد غالية علينا ولدينا شراكة استراتيجية كبيرة".