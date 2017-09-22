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الأرصاد: فصل الخريف بدأ جغرافيًا منذ أمس الخميس (فيديو)

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الأرصاد: فصل الخريف بدأ جغرافيًا منذ أمس الخميس (فيديو) الأرصاد: فصل الخريف بدأ جغرافيًا منذ أمس الخميس (فيديو)

التحرير

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قال محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إنه "من المنتظر أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الجمعة، لتسجل في القاهرة 34 درجة".

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا " على التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، "كان هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصلت إلى 37 درجة، ولكن فصل الخريف بدأ جغرافيًّا منذ أمس الخميس".

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ومن المتوقع أن تسجل (القاهرة 34/25، الاسكندرية 29/21، مرسى مطروح 28/21، الغردقة 38/28، شرم الشيخ 36/28، الاسماعيلية 34/23، بورسعيد 29/24، السويس 35/22، المنيا 37/23، سوهاج 40/24، الأقصر 40/25، أسوان 41/28، 
العريش 31/19، نخل 3317، طابا 32/20، الطور 34/24، كاترين 31/16، مرسى علم 37/27، شلاتين 36/26، حلايب 34/28، وسط الدلتا 34/25، دمياط 29/24، بلطيم 29/21، الفيوم 35/24).


 

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