الأرصاد: فصل الخريف بدأ جغرافيًا منذ أمس الخميس (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إنه "من المنتظر أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الجمعة، لتسجل في القاهرة 34 درجة".

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، "كان هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصلت إلى 37 درجة، ولكن فصل الخريف بدأ جغرافيًّا منذ أمس الخميس".

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تسجل (القاهرة 34/25، الاسكندرية 29/21، مرسى مطروح 28/21، الغردقة 38/28، شرم الشيخ 36/28، الاسماعيلية 34/23، بورسعيد 29/24، السويس 35/22، المنيا 37/23، سوهاج 40/24، الأقصر 40/25، أسوان 41/28،

العريش 31/19، نخل 3317، طابا 32/20، الطور 34/24، كاترين 31/16، مرسى علم 37/27، شلاتين 36/26، حلايب 34/28، وسط الدلتا 34/25، دمياط 29/24، بلطيم 29/21، الفيوم 35/24).



